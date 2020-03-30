İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4996
  • EURO
    7,2035
  • ALTIN
    337.476
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Korkutan açıklama: ABD'de koronavirüs kaynaklı 100 binde fazla ölüm yaşanabilir
Dünya

Korkutan açıklama: ABD'de koronavirüs kaynaklı 100 binde fazla ölüm yaşanabilir

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci, ABD'de koronavirüs kaynaklı 100 binde fazla ölüm yaşanabileceğini ifade etti.

IHA30 Mart 2020 Pazartesi 07:55 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 07:55
ABONE OL

Korona virüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde korona virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci, bugün yaptığı açıklamada korona virüs salgını hakkında yapılan modellemelerin genellikle en iyi ve en kötü sonuçları gösterdiğini aktarırken, gerçek rakamların ikisinin ortasında olduğunu vurguladı. Fauci, bugüne kadar karşılaştığı hiçbir salgında en kötü ihtimalin gerçekleştiğini görmediğini ifade ederken, ABD’de 100 bin veya daha fazla ölümün yaşanabileceği uyarısında bulundu. Dr. Fauci, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ifade ederek, New York, New Jersey ve Connecticut’ta uygulanmayı düşünülen katı karantinadan vazgeçildiğini bildirdi. Fauci, ABD genelinde görülen korona virüs vakalarının yüzde 56’sının New York bağlantılı olduğunu kaydederken, New York, New Jersey, Connecticut eyaletleri için seyahat etmeme uyarısında bulunulduğunu duyurdu.

Salgın Kontrol Merkezi, (CDC) tarafından yayınlanan uyarıda "Zorunlu ve hayati olmayan yolculuklardan 14 gün boyunca uzak durun” denildi. ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 138 bin 908’e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 438’e ulaştı.

Başkan Erdoğan MİT Başkanı Fidan ile görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor
ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor

ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor

Evde eğlence partisine operasyon: 11 gözaltı
Evde eğlence partisine operasyon: 11 gözaltı

Evde eğlence partisine operasyon: 11 gözaltı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.