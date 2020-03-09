Korkutan gelişme! Koronavirüs NATO üssüne sıçradı

Ajanslar 09 Mart 2020 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 15:16

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs salgını NATO’ya sıçradı. NATO tarafından yapılan açıklamada, Brüksel’de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Koronavirüs tespit edildiği kaydedildi. İsmi açıklanmayan görevlinin İtalya tatilinden döndüğü ve evinde karantina altında olduğu aktarıldı. Testin pozitif çıkmasının ardından NATO karargahında çalışan herkesin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, görevlilerin çalışmalarını evden yürüttüğü aktarıldı. Gerekli önlemlerin alındığı ve durumun yakından takip edildiği ifade edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 825'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 110 bin 41'e yükselirken; 62 bin kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 876 arttı.

İRAN'DA 237 KİŞİ ÖLDÜ

İran’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 237’ye, vaka sayısı 7 bin 161’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 43 kişi daha artarak 237’ye ulaştığını bildirdi. Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor. IranAir'in Avrupa ülkelerine olan seferleri de askıya alınmıştı.

İTALYA'DA DURUM VAHİM

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ve şu ana kadar 366 kişinin öldüğü, 7 bin 375 kişide virüs görüldüğü İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, geçen pazar günü virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.