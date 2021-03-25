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Dünya

Korkutan görüntü! 781 yıl sonra faaliyete geçti

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradalsfjall Yanardağı, 781 yıl sonra lav püskürtmeye başladı.

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25 Mart 2021 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 11:09
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İzlanda Meteoroloji Ofisinin Facebook'tan yayımladığı görüntülerde, Fagradalsfjall'da küçük patlamaların meydana geldiği ve lavların bölgede iki yönde yayıldığı görüldü.

Bölgede zıt yönde ilerleyen lavların, yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten görüldüğü belirtildi.

Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti

Acil durum yetkilileri, patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmasının beklenmediğini ifade etti.

Euronews'in haberine göre, Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart arasında 50 binden fazla deprem olmuştu.

Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

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