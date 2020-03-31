31 Mart 2020 Salı 15:11 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:20

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) gelişmiş ülkelerin bile sağlık sistemlerini dize getirmeyi başardı. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 800 bine, ölümler de 38 bine yaklaştı. Tüm dünyadan izole şekilde yaşayan Kuze Kore ise şimdiye kadar ülkede tek bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını iddia ediyor.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Koronavirüsünilk görüldüğü ülke olan Çin'in Kuzey Kore ile 1400 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı da Çin. Bu durumda virüsün ülkede görülmeme olasılığının düşük olduğu ifade ediliyor.

Alman Konrad Adenauer Vakfi'nın Güney Kore'deki temsilcisi Stefan Samsa, "Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı Çin. Çin'de koronavirüs görüldüğü dönemde de ticaret devam etti ve mal giriş çıkışları oldu. Bu durumda virüsün Kuzey Kore'de görülmemesi imkansız" dedi.

Güney Kore haber sitesi "DailyNK" Çin sınırında görevli 3 Kuzey Kore askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Askerler yüksek ateş ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Askerlerin yaşamını yitidiği sınırdaki nöbet kulesi kapatıldı. Bu vakadan haberdar olan komutan ve doktorlardan sessiz kalınmaları istendi. Askerlerin zatüreden yaşamını yitirdiği açıklaması yapıldı.

KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un koronavirüs vakalarını saklama gerekçesi ise, halkın paniğe neden olmasını engellemek ve virüsün ülkede görülmemesini rejimin başarısı olarak lanse etmek olarak gösteriliyor.

Kuzey Kore koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı. Ocak ayı sonunda turistlerin Kuzey Kore'ye girişini engelledi. Uçak ve tren seferlerini durdurdu. Kuzey Kore'de bulunan yabancı diplomatları ev hapsinde tuttu. Daha sonra ülkelerine gönderildi.

Resmi olarak Kuzey Kore'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Okullar ve üniversiteler kapatıldı.

Kuzey Kore bu dönemde ise füze denemelerine devam etti.

Kuzey Kore ile bağlantılı olan uzmanlar ise, Sağlık Bakanlığı çalışanlarından virüse yakalananların olduğunu iddia ediyor. Rejimin Çin'den tıbbi maske, eldiven ve koruyu elbise talep ettiği ifade ediliyor. Rejimin yabancı ülkelerden coronavirüs test kiti talebinde de bulunduğu belirtiliyor. Rejimin ayrıca koronavirüsle ilgili alınacak önlemlerin yazıldığı el kitapçığı hazırlatarak, halka dağıttığı da ileri sürülüyor. (NTV)