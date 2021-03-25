DHA 25 Mart 2021 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 15:24

Basına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, koronavirüs aşısının ilk dozunu aldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de yan etki görülmediğini belirtti. Peskov, "Başkanın hiçbir yan etkisi yok. Kendini iyi hissediyor, aşıyı iyi karşıladı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, dün yaptığı açıklamada Putin'in yaklaşık 3 hafta sonra ikinci dozu alacağını ifade etmişti.

DÜN PUTİN'İN YAN ETKİ DENEYİMLEYİP DENEYİMLEMEDİĞİ SORULMUŞTU

Dün yapılan basın toplantısında Başkan Putin'in aşıdan sonra herhangi bir yan etki deneyimleyip deneyimlemediği sorulan Peskov, herkesin belirti göstermediğini ifade ederek, "Aşılananlardan bazılarında, aşıdan sonraki ilk gece biraz yüksek ateş ve güçsüzlük görülüyor. Bu gerçekten böyle, ancak herkeste görülmüyor. Çoğu insan aşılandıktan sonra belirti göstermiyor" ifadelerini kullanmıştı.