İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9812
  • EURO
    9,4691
  • ALTIN
    442.865
  • BIST100
    1402.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüs aşısı olan Putin'le ilgili açıklama: Yan etki görülmedi
Dünya

Koronavirüs aşısı olan Putin'le ilgili açıklama: Yan etki görülmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, koronavirüs aşısının ilk dozunu aldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'de yan etki görülmediğini açıkladı.

DHA25 Mart 2021 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 15:24
ABONE OL

Basına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, koronavirüs aşısının ilk dozunu aldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de yan etki görülmediğini belirtti. Peskov, "Başkanın hiçbir yan etkisi yok. Kendini iyi hissediyor, aşıyı iyi karşıladı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, dün yaptığı açıklamada Putin'in yaklaşık 3 hafta sonra ikinci dozu alacağını ifade etmişti.

DÜN PUTİN'İN YAN ETKİ DENEYİMLEYİP DENEYİMLEMEDİĞİ SORULMUŞTU

Dün yapılan basın toplantısında Başkan Putin'in aşıdan sonra herhangi bir yan etki deneyimleyip deneyimlemediği sorulan Peskov, herkesin belirti göstermediğini ifade ederek, "Aşılananlardan bazılarında, aşıdan sonraki ilk gece biraz yüksek ateş ve güçsüzlük görülüyor. Bu gerçekten böyle, ancak herkeste görülmüyor. Çoğu insan aşılandıktan sonra belirti göstermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.