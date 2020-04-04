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Dünya

Koronavirüs dünya tarihini değiştirdi! İlk kez IMF'den kredi aldı

Ruanda, Uluslararası Para Fonu'ndan 109,4 milyon dolarlık acil koronavirüs fonu sağlayarak bu yönde destek alan ilk Afrika ülkesi oldu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 19:26 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 19:28
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Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs (Kovid-19) 1 milyondan fazla kişinin hasta olmasına yol açarken bazı ülkeler de salgının ekonomi üzerindeki yükünü hafifletme arayışlarına yöneliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bugüne dek 84 kişinin enfekte olduğu Ruanda’da hükümet ulusal tecrit kararını 15 gün daha uzatırken halkın gıda ürünlerindeki fiyat artışıyla baş etmede zorlandığı belirtildi.

IMF Genel Müdür Yardımcısı Tao Zhang yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını Ruanda'nın ekonomisini durma noktasına getirirken, acil bir ödeme dengesi ihtiyacı da yarattı” dedi.

Reuters’ın haberine göre, Hızlı Finansman Aracı (RFI) kapsamında verilecek kredinin ticaret, turizm ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olurken, sağlık harcamaları için daha fazla kaynak sunacağı belirtildi.

Ruanda koronavirüs finansmanı alması kararlaştırılan ilk Afrika ülkesi olurken, IMF resmi Twitter hesabında "diğer talepler için de çok çalıştıklarını" kaydetti.

Independent'ın haberine göre Döviz rezervlerini artırmak için turizme büyük ölçüde bağımlı olan Ruanda, geçen ay hastalığın yayılmasını engelleme amacıyla devreye sokulan tecrit uygulamasının parçası olarak sınırlarını turistlere kapatmıştı.

Öte yandan Dünya Bankası perşembe günü Etiyopya'ya 82,6 milyon dolar, Kenya'ya 50 milyon dolar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 47 milyon dolar dahil olmak üzere toplamda 1,9 milyar dolarlık küresel koronavirüs finansmanını onaylamıştı.


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