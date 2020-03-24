İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4509
  • EURO
    6,9556
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89286.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüs durdurulamıyor! NATO'ya sıçradı
Dünya

Koronavirüs durdurulamıyor! NATO'ya sıçradı

Afganistan'da 4 NATO askerinde Kovid-19 tespit edildi

AA24 Mart 2020 Salı 19:24 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 19:29
ABONE OL

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 4 yabancı askerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yakın zamanda Afganistan'a gelen NATO bünyesinde görev yapan 4 yabancı askerde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu askerlerin karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, bu askerlerle temasta olan kişilerin de gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca son haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 NATO askeri ve personelinin de gözlem altında tutulduğu aktarıldı.

Halihazırda Afganistan'da 16 bin NATO askeri bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mersin'i pilot il ilan etti... Tam kapasite çalışıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

İşte Fatih Terim'in son durumu
İşte Fatih Terim'in son durumu

İşte Fatih Terim'in son durumu

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı
İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı

İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.