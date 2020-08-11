Koronavirüs Güney Afrika Cumhuriyeti'nde AIDS ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor

AA 11 Ağustos 2020 Salı 15:53 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:53

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) Direktörü Winnie Byanyima, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) ilaçlarının ithalatı, yerli üretimi ve dağıtımı noktasında sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Byanyima, "Yüksek maliyetli ilaçlara karşı acil önlem alınmalı. Tüm ülkeleri, herkesin HIV ilacına kolayca ulaşabilmesi için adım atmaya çağırıyorum." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde HIV virüsü taşıyan yaklaşık 7,7 milyon kişinin birçoğu kısıtlamalar nedeniyle yeterli ilaç bulamıyor ve tedavi olamıyor.



Kovid-19 kısıtlamaları dolayısıyla çok sayıda kişi işsiz kalırken, bazı AIDS hastaları ise tedavi için hastanelere gidecek para bulamadıklarını dile getiriyor.



- AIDS'E YAKALANANLARDA KOVİD-19 ÖLÜMLERİ DAHA FAZLA

Güney Afrikalı doktor Nomathemba Chandiwana, HIV virüsü taşıyanların normal bir insana göre Kovid-19'dan iki kat daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Daha önce verem ve AIDS gibi hastalıklara yakalananlarda Kovid-19 ölümleri daha fazla gözleniyor. HIV tedavi merkezlerindeki yoğunluk yüzde 10 ila 25 oranında düştü. Doktor ve hemşirelerde virüs tespit edilmesi nedeniyle bazı klinikler de geçici olarak kapandı."

Dünyada AIDS'in en yaygın olduğu ve Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası tespit edilen ülke Güney Afrika'da hastaların birçoğu, salgın nedeniyle sağlık merkezlerine gitmek istemiyor.