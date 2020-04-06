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Dünya

BAE ve Rusya destekli Hafter'den alçak saldırı! Koronavirüs hastalarını vurdular

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, korona virüsü hastalarının tedavi edildiği El-Hadra Hastanesine saldırı gerçekleştirdi.

İHA06 Nisan 2020 Pazartesi 20:33 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 20:33
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Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’taki El-Hadra Hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, El-Hadra Hastanesinin korona virüsüne yakalananların tedavisi için kullanıldığı ifade edildi. Saldırı sonucu hastanede elektrik kesintisi yaşandığı ve tedavi edilenlerin tahliyesine başlandığı duyuruldu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı, korona virüsü hastalarının bulunduğu hastaneye yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür suçların bir daha tekrarlanmaması için Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) müdahale çağrısında bulundu.

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