İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,085
  • EURO
    7,6823
  • ALTIN
    388.15
  • BIST100
    98737.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüs ilacı diye içmişti... Sıraya girdiler
Dünya

Koronavirüs ilacı diye içmişti... Sıraya girdiler

Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Nijer ile söz konusu ilaçtan talep eden ülke sayısı 7'ye çıktı.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:35 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:35
ABONE OL

Nigeractu'nun haberine göre, Madagaskar dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'e talebi üzerine hibe olarak Covid Organics ilacından gönderdi.

Nijer Kamu Sağlığı Bakanlığı Direktörü Anar Zakara İsmaril, gönderilen ilaçların 900 kişinin tedavisi için yeterli olacağını belirtti.

Aktif 184 Kovid-19 vakası bulunan ülkede virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken, 534 kişi sağlığına kavuştu.

Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Komorlar Birliği'nden sonra Nijer ile söz konusu ilaçtan talep eden ülke sayısı 7'ye çıkmış oldu.

- İLAÇ SITMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ ARTEMİSİA BİTKİSİNDEN GELİŞTİRİLDİ

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, son olarak artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine bu hafta başlayacaklarını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Kontrolden çıkan araba iki otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.