Koronavirüs ile mücadeleden üç iyi haber

09 Nisan 2020 Perşembe 08:02 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 08:02

Çinli doktorlar Covid-19’u atlatanların kanından elde edilen kan plazmasının, koronavirüs hastalarına verilmesinin fayda sağlayabileceğini belirledi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Çin’de iki ayrı hastanede çalışan doktorlardan oluşan iki araştırma grubu antikor açısından zengin plazmayı durumu kritik olan 15 hastaya uyguladı ve pek çoğunda gelişmelerin olduğunu belirledi.

Aynı habere göre 3 gün içinde, hastalarda daha önce ortaya çıkan nefes darlığı ateş ve öksürük gibi belirtilerde bu yöntem sayesinde düzelme emareleri görüldüğü bilgisinin altı çizildi.

İSVEÇ KRALİYET ENSTİTÜSÜ: ANTİKOR TESTLERİNE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYABİLİRİZ



İsveç Kraliyet Enstitüsü araştırmacıları, bir kişinin Covid-19 olup olmadığını ve virüse karşı antikor oluşturup oluşturmadığını çok çabuk bulabilen bir test geliştirdiklerini duyurdu.

Testin onaylanması halinde önümüzdeki hafta Stockholm'de çeşitli hastanelerde sağlık personeli üzerinde test yapmaya başlanabileceği ifade edildi. Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden Prof. Peter Nilsson, "Laboratuvarda yapılan araştırmalar, kandaki korona virüsüne karşı faydalı olup olmadığını ve bağışıklığını öğrenmektir. Umudumuz testin yakında Etik İnceleme Kurulu tarafından onaylanacağı ve sağlık sistemi içindeki personeli test etmek için büyük ölçekte kullanılmaya başlayabileceğidir. Nisan ayında günde 7 bin, Mayıs ayında 14 bin test yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS 48 İÇİNDE ÖLDÜREBİLİYOR



Avustralyalı bilim insalarının yeni çalışmasına göredir parazit ilacı koronavirüsü hücrede 48 saat içinde öldürebiliyor.

Antiviral Research isimli akademik dergide yayınlanan rapora göre Monash Üniversitesi çalışanları parazit ilacını koronavirüs içeren hücrelere uygulayarak olumlu sonuç elde etti.

Bilim insanları söz konusu parazit ilacının virüsün viral yükünü azaltmaya ve insandan insana bulaşmanı sınırlayabileceği görüşünde. (NTV)