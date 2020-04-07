Koronavirüs, İngiltere'nin gıda sistemindeki eşitsizlikleri ortaya koydu

star.com.tr 07 Nisan 2020 Salı 19:05 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 19:05

Global Gıda Güvenliği Programı tarafından finanse edilen IKnowFood araştırma ekibinden York Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan rapor, İngiliz Hükümeti sosyal güvenlik politikasında, 'acil' gıda tedarikinde değişiklik yapmaya çağırıyor.

Gıda güvensizliği ve gıda tedarik sistemlerinde uzman olan araştırmacılar , KOVID-19'un gıda bankacılığı sisteminin kırılganlığını ortaya çıkardığı için, hane halklarının ihtiyaç duydukları gıdaları satın alabilmeleri için nakit hibeleri verilmesini tavsiye etmektedir.

Araştırmacılar, yerel yönetimler tarafından idare edilen yardım fonları ile idare etmenin mümkün olabileceğini ancak bu fonların uygulanabilir olması için önemli ölçüde artması gerektiğini öne sürüyorlar.

Sağlık Bilimleri Bölümü'nden Dr. Maddy Power, "Milyonlarca hane, salgın öncesinde yoksulluk içindeydi ve hükümet ek politika değişikliği yoluyla hane halkı gelirlerini korumaya devam etmediği sürece milyonlarca kişi salgın sırasında ve bunun sonucunda da böyle olacak." dedi.

Power, "Gıda bankalarının ve diğer gıda yardımı sağlayıcılarının uzun vadede hane halkı gelirlerini iyileştiremediği ve gıda güvensizliğine karşı mücadele edemedikleri iyi bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

KOVID-19 salgını nın İngiltere nüfusunun büyük kesimlerinin derin güvensizliğini ortaya çıkardığını belirten Power, "İsizliğin artması, çalışma saatlerinin azaltılması ve çoklu savunmasız gruplar için zorla kendi kendine izolasyonun , İngiltere gıda güvensizliğinde artışa yol açması muhtemel. açıklamasında bulundu.

Prof.Do Bob Doherty ayrıca şunları söyledi, " Pandemi ile ilişkili sosyal ve ekonomik kriz, şu anda büyüyen yoksulluğa kilit bir yanıt olan gıda yardım sisteminin kırılganlığını ortaya çıkardı." dedi.

star.com.tr