Koronavirüs Japonya'da bir ölüme daha neden oldu

IHA 26 Şubat 2020 Çarşamba09:57 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:57

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya’da yayılmaya devam eden öldürücü korona virüsünün bilançosu ağırlaşıyor. Hokkaido eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamada, Hakodate şehrinden daha önce korona virüsü teşhisi konulan bir yaşlının hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR



Japonya’da ilk olarak 80’li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmış, 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 4 yolcu da yaşamını yitirmişti. Gemi dışındaki ikinci ölüm vakası olarak kayıtlara geçen son can kaybı, ülke genelindeki toplam ölüm sayısını da 6’ya çıkarmış oldu.