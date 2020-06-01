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Dünya

Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! Putin referandum için yeni tarihi duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, 22 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasını 1 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:12
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Anayasası'nda yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin öneriler hazırlamak üzere kurulan çalışma grubunun üyeleriyle bir toplantı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'da salgın durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte anayasa değişikliği çalışmalarına dönüş yapılabileceğini belirten Putin, "1 Temmuz tarihi, anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının yapılması için tamamen uygun bir tarih olarak görülüyor. Birincisi, hukuki açıdan bu tarih uygun. İkincisi, koronavirüs salgınında değişen ve iyiye giden koşullarda, salgınla mücadele etmek ve durumu iyileştirmeye yönelik ek adımlar atmak için önümüzde tam bir ay daha var. Halk oylamasını 1 Temmuz'da yapacağız" dedi.

Piyasada 14-15 lira olan maskeyi 1 liraya üretti

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