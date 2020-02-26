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Dünya

Koronavirüs nedeniyle Tahran'daki üniversitelerde eğitim elektronik ortama taşındı

İran'ın başkenti Tahran'daki tüm üniversitelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim durdurulurken, başkentteki 4 üniversitede eğitimin elektronik ortama taşınması kararı alındı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba10:29 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:29

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Üniversitesi Rektörü Mahmud Nili Ahmetdabadi, yayımladığı görüntülü mesajında, ülkede hızla yayılan Kovid-19 tehlikesi nedeniyle üniversiteye bağlı fakültelerde eğitim verilmeyeceğini açıkladı.

Kovid-19 konusunda yetkili makamlarla istişarelerde bulunduklarını aktaran Ahmetdabadi, "Bu haftadan itibaren Tahran Üniversitesi'nde derslerin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Koronavirüsün yayılmasını önlenmek için üniversitedeki eğitimler gelecek haftadan itibaren elektronik ortamda verilecek." dedi.

Tahran'daki Şehid Beheşti Üniversitesi, Şerif Teknoloji Üniversitesi ve Allame Tebatebayi Üniversitesi yetkililerinden ayrı ayrı yapılan açıklamalarda da eğitimin elektronik ortamda devam edeceği bildirildi.

Başkent Tahran'daki diğer üniversitelerde ise eğitim durduruldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

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