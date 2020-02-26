star.com.tr 26 Şubat 2020 Çarşamba09:11 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:18

ABD'nin Güney Kore'deki askeri birlikleri arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

USFK'dan yapılan açıklamada "Camp Carroll'ta konuşlanan askerler arasından bir USFK askerinde yapılan COVID-19 korona virüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Böylece ABD askerleri arasındaki ilk kez koronavirüs testi pozitif çıkan bir vakaya rastladık. ABD kuvvetlerini korumak için tüm önlemleri uyguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Camp Carroll, Güney Kore'deki salgının merkez üssü Daegu'nun 30 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Son verilere göre, Güney Kore'de 11 kişi koronavirüsten öldü ve 1.146 COVID-19 vakası var.

COVID-19 ilk olarak Aralık ayı sonunda Hubei Eyaletinde bulunan Çin'in Wuhan şehrinde tespit edildi ve o zamandan beri dünyaya yayılıyor. Salgın 78.000'den fazla insanın enfekte olmasına neden oldu.