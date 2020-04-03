star.com.tr 03 Nisan 2020 Cuma 01:41 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 01:42

Tüm dünyayı derinden sarsan yeni tip koronavirüs pandemisi, yağmur ormanlarının derinliklerine kadar indi. Kokama kabilesi Amazon'da, Peru ve Kolombiya sınırlarına yakın yerlerde yaşayan ve 30.000'den fazla kişiden oluşan en büyük yerli kabilelerden biri.



Telesur English'e göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı Sekreteri Especial de Saude Indigena, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kokoma kabilesinden 20 yaşındaki bir kadının koronavirüs testleri pozitif çıktı.

İlk Brezilya yerlileri arasında ilk vaka olarak kayda geçen kadnının ismi açıklanmadı. Hastalığın genç kadına, Santo Antonio do Iça bölgesinde doğrulanan 4 koronavirüs vakasından biri olan bir doktorun temasıyla geçtiği belirtiliyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının yerel kurumları, genç kadının ailesin de izole edildiğini ancak Covid-19 semptomları göstermediğini kaydetti.

YERLİ KABİLELER ARASINDA HIZLA YAYILMASINDAN KORKULUYOR

Bölgesel sağlık yetkilileri, yeni tip koronavirüsün Brezilya'da tahmini olarak 850 bin kişi olan yerli kabileler içinde, hızla yayılma tehlikesinden korkuyor.

Sao Paulo Federal Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Sofia Mendonça, geçen ayın sonlarında BBC Brasil'e verdiği demeçte, "Virüsün topluluklar arasında yayılma ve bir soykırım neden olma riski çok yüksek" dedi.

Brezilya'nın yanı sıra, Salı günü yerel makamlar tarafından Kolombiya'nın yerli toplulukları arasında ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Reuters'ın Kolombiya Ulusal Yerli Örgütü'ne (ONIC) dayandırdığı habere göre, Yukpa kabilesinden iki kişinin Covid-19 enfekte olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, kötü beslenme, tüberküloz, hepatit B ve diğer rahatsızlıklardan kaynaklanan zayıf bağışıklık sistemleri nedeniyle virüsün topluluk arasında hızla yayılacağını tahmin ediyor.

ONIC Basın Sorumlusu Maricela Londono, 'Çok endişeliyiz. Bu durum herkesi ağır riskle karşı karşıya getiriyor.' dedi.

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