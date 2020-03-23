İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5939
  • EURO
    7,0624
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    83165.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüs onları da tehdit ediyor! Afrika'da bazı ulusal parklar kapandı
Dünya

Koronavirüs onları da tehdit ediyor! Afrika'da bazı ulusal parklar kapandı

Afrika'daki bazı ülkeler, goril türlerinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenebileceği endişesiyle ulusal parkları kapatma kararı aldı.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:55
ABONE OL

Uzmanların solunum yolu enfeksiyonlarının insanlardan goril ve şempanzelere kolayca geçebildiğine ilişkin bulguları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda ve Gabon’da ulusal parkların kapanmasına yol açtı.

Dünyadaki dağ gorillerinin üçte birine ev sahipliği yapan KDC’nin Virunga Ulusal Parkı, 1 Haziran’a kadar ziyaretçilere kapanırken, Ruanda da hem parkları turist ziyaretlerine kapattı hem de bu parklarda yürütülen bilimsel çalışmaları askıya aldı.

Uganda ise dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilenen turizm sektörünün daha da kötüleşmemesi için parkları açık tutmaya devam edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun'dan 'koronavirüs' uyarısı: Resmi açıklamaları takip edelim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.