Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler infaz yasasında değişikliğe gitti

DHA 19 Nisan 2020 Pazar 16:35 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:49

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; salgın sonrası Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, 20 Mart 2020’de aldığı ilke kararında özgürlüğünden yoksun bırakma yerine alternatif tedbirlere başvurulmasını, erken tahliye veya denetimli serbestlik gibi toplum içerisinde ıslah tedbirleri uygulanmasını önerdi. Bu kapsamda birçok ülke infaz yasasında değişikliğe gitti.

'ABD, KRONİK HASTA OLAN HÜKÜMLÜLERE KONUTTA İNFAZ GETİRDİ'

Buna göre; Almanya 12 aya kadar hapis cezalarının infazını erteledi. İngiltere, 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim, toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri de, ileri yaşta ve kronik hasta olan hükümlülere konutta infaz getirdi. Fransa’da ise, aile içi şiddet ve terör suçları hariç olmak üzere, iki aydan daha az süresi kalan hükümlüler tahliye ediliyor. İtalya'da 18 aydan daha az süresi kalmış hükümlüler şartlı tahliye edildi. Yine İspanya'da, açık cezaevlerinde cezaevi değerlendirme kurulları, açık cezaevi mahkûmları ile 3’üncü derece mahkûmları salıverilmelerine karar verdi. Bu kişilere yönelik elektronik izleme tedbiri uygulanacağı belirtildi.

İRAN’DA 85 BİN MAHKUM GEÇİCİ OLARAK SERBEST BIRAKILDI

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre; İran'da da mahkumlardan gelen tepki üzerine, siyasi mahkumlar da dâhil olmak üzere yaklaşık 85 bin mahkum geçici olarak serbest bırakıldı.