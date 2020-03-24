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Dünya

Koronavirüs salgınının 'sıfır noktasından' tüm dünyaya iyi haber! Yarın başlıyor

Çin'in Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinin olumlu sonuçlar verdiği bildiriliyor. Bu neden Pekin, Çarşamba günü (yarın) salgının başladığı Hubei Eyaletindeki seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor. Virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan şehri üzerindeki kısıtlamalar bile Nisan ayında kaldırılacak.

star.com.tr24 Mart 2020 Salı 11:22 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:22
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Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinden çıkarak tümdünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, şimdiye kadar dünya genelinde 330 binden fazla insanın hayatına mal oldu.

Her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artarken, Çin'in virüse karşı verdiği mücadele, olumlu sonuçlar verdi. Bölge Sağlık Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada, Hubei sakinlerinin 25 Mart'tan itibaren ülkenin merkezindeki Hubei Eyaleti içinde ve dışına seyahat etmelerine izin verileceği açıklandı. Koronavirüs salgınının sıfır noktası Wuhan'daki seyahat yasakları 8 Nisan'da kalkacak.

Wuhan, Çin'de karantinaya alınan ilk şehirdi ve Hubei'nin diğer büyük şehirlerinin birçoğu ile birlikte, hastalığın yayılmasını yavaşlatma amaçlı ülke çapında bir çabanın bir parçası olarak Ocak ayının sonundan beri karantinada kaldı.

Yeni koronavirüs ilk olarak geçen Aralık ayında Wuhan'da tespit edilmişti. Çin'de yeni vakaların sayısı yakın zamanda azaldı ve yetkililer bu ayın başlarında kentin ilk gününü yeni vaka olmadan geçirdi.

Çin, iyileşen durumun ardından, geçen hafta Hubei'nin bazı bölgelerindeki karantinayı hafifletmeye başladı. Salgının ilk günlerinde bölgeye yerleştirilen sağlık ekipleri eve dönmeye başladı ve geçici hastaneler kapatıldı.

star.com.tr

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