Koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saat

AA 15 Eylül 2020 Salı 21:17 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 21:17

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 763 bini, Hindistan'da 5 milyon 16 bini, Brezilya'da 4 milyon 356 bini, Rusya'da 1 milyon 73 bini geçti.

Almanya’da eyaletlerin yönetimleri Birinci Futbol Ligi’nde 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa süre kala seyircilerin statlara kısmen geri dönüşüne izin verdi.

İran Erbain Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Hamid Ahmedi, her yıl binlerce İranlının katıldığı Erbain Yürüyüşü merasiminin bu yıl Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) işlediği suçlar nedeniyle 20 yıl hapse mahkum edilen ve 2013'ten bu yana serbest olan eski Sırp Cumhuriyeti (RS) Halk Meclisi Başkanı Momcilo Krajisnik, Kovid-19 nedeniyle öldü.

Kırgızistan hükümeti, Kovid-19 ile mücadelede kullanılan tıbbı ürün ve ekipmanları Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tuttu.

Tunus'ta okullar, Kovid-19 önlemleri altında açıldı.