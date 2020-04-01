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Dünya

Koronavirüs tespit edilmeyen ülkeler hangileri?

Koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkelerin hangisi olduğuna yönelik Google aramaları dünya çapında artarken, istatistik sitesi Statista bu ülkeleri sıraladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 18:28
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Bazı insanlar bunu, o ülkelere gitmek için arıyor olabilir.

İstatistik sitesi Statista'ya göre 1 Nisan itibarıyla bu ülkeler şöyle: Türkmenistan, Tacıkistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho.

BBC'nin haberine göre, aralarında Birleşmiş Milletler ve Oxfam'ın da bulunduğu çok sayıda uluslararası örgüt, Afrika ülkeleri başta olmak üzere en yoksul ülkelere acil sağlık yardımı ve borçların silinmesi gibi adımlar talep etmişti.

Uzmanlara göre bu ülkelere yardım edilmemesi durumunda milyonlarca insan hayatını kaybedebilir.

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