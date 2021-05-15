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Dünya

Eski başbakan alay konusu oldu! ''Koronavirüsün de yaşama hakkı var''

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, koronavirüsün yaşama hakkı olan canlı bir organizma olduğunu söyledi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:06
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Uttarakhand eyaletinin görevden alınan eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, özel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Felsefi açıdan bakılırsa, koronavirüs de canlı bir organizma. Bizler gibi onun da yaşamaya hakkı var" açıklamasını yaptı.

Rawat," Ancak insanlar kendimizin en zeki canlı olduğunu düşünüyoruz ve onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. O da sürekli olarak kendini mutasyona uğratıyor" diyerek insanların koronavirüsten korunmak için ondan daha hızlı ilerlemesi gerektiğini söyledi.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Hindistan'ın ikinci COVID-19 dalgasıyla savaştığı bir dönemde, koronavirüs hakkındaki olağandışı açıklamaları nedeniyle Rawat sosyal medyada alay konusu oldu.

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