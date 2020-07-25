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Dünya

Koronavirüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan iyi haber

Temmuz ayının başında yeni tip koronavirüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iyileştiğini açıkladı. Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:44 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:44
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Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'da 7 Temmuz'da Kovid-19 teşhis edilmiş ve ardından yaptırdığı 2 Kovid-19 testi de pozitif çıkmıştı.

Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan 65 yaşındaki Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.

Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 85 bin 238 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 343 bin 366 kişide görüldü.

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