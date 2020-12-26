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Dünya

Koronavirüse yakalanan Mali muhalefet lideri hayatını kaybetti

Mali'de muhalefet lideri Soumaila Cisse, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldü.

DHA26 Aralık 2020 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:28
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Mali'de mart ayında silahlı gruplar tarafından kaçırılan ve ekim ayında serbest bırakılan muhalefet lideri Soumaila Cisse, koronavirüs nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti. Cisse'nin Sözcüsü Nouhoum Togo, Cisse'nin dün gece Fransa'nın başkenti Paris'te öldüğünü belirtti.

Mali’de 29 Mart’taki genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD) lideri Cisse ve 11 kişiden oluşan ekibi, 25 Mart'ta Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 2 LİDER HAYATINI KAYBETTİ

Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini’nin de geçen hafta koronavirüs nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Dlamini görevdeyken salgından ölen ilk dünya lideri oldu.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza da 8 Haziran’da koronavirüs nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetmişti.

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