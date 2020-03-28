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Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme

Rusya'da önümüzdeki haftadan itibaren yeni koronavirüs test sistemi kullanılmaya başlanacağını söyleyen Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, böylece başta doktorlar olmak üzere koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin tespit edileceğini belirtti.

28 Mart 2020 Cumartesi 08:59 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 08:59
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Rusya Hükümeti Koronavirüs Koordinasyon Konseyi toplantısında konuşan Popova, yeni koronavirüs test sisteminin bugün tescil edileceğini bildirdi.

'Vektör' şirketi tarafından üretilen yeni test sisteminin antikor bulunup bulunmadığını, hafıza antikorları bulunup bulunmadığını veya hastalığın akut durumunu daha kısa sürede ve etkili şekilde belirleme imkanı sunacağını kaydeden Popova, "Gerek halk gerekse de sağlık personeli arasında koronavirüse karşı halihazırda bağışıklık kazanmış, yani hastalarla daha rahat şekilde çalışabilecek kişileri de belirleyebileceğiz" dedi.

Popova, 'polimeraz zincir reaksiyonu' metoduna dayanan bu yeni test sisteminin Kovid-19 analizi süresini 2 buçuk saate kadar düşüreceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

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