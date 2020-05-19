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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası soruşturma başlatılıyor

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nü koronavirüs salgınına müdahale konusunda yetersiz kaldığı konusunda eleştirmiş. DSÖ'yü Çin merkezli davranmakla suçlamıştı. Bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD ve Çin arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

DHA19 Mayıs 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 16:00
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Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ABD ve Çin arasında 300 binden fazla insanı öldüren corona virüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, pandemi sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt vermişti.

ABD DSÖ'YÜ SUÇLAMIŞTI

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsü salgınına müdahalesini yetersiz bulmuş ve örgüt bütçesine yaptığı katkıyı geçici süreyle askıya almıştı. Çin'i virüsle ilgili zamanında bilgi paylaşmamak ve şeffaf olmamakla suçlayan ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nü de "Çin merkezli" davranmakla eleştirmişti.

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