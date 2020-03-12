İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2473
  • EURO
    7,014
  • ALTIN
    329.603
  • BIST100
    96242.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Röntgen filmleri ilk kez yayınlandı! Koronavirüs bu hale getiriyor
Dünya

Röntgen filmleri ilk kez yayınlandı! Koronavirüs bu hale getiriyor

Koronavirüs nedeniyle ölen 44 yaşındaki Çin vatandaşının röntgen görüntüleri, hastalığın kurbanlarının akciğerlerine ne yaptığını gözler önüne seriyor.

12 Mart 2020 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 13:01
ABONE OL

Aralık ayının başına Çi'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs salgını şu an global bir sorun haline gelmiş durumda.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 10’u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 172’ye ulaştı. Toplam saptanan Kovid-19 vakası 80 bin 793’e çıktı.

62 bin 793 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.

Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Kovid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin’de "ithal vaka" olarak adlandırılan vakaların sayısı 85’e yükseldi.Kovid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise 129’a çıktı.

VİRÜSTEN ÖLEN HASTANIN RÖNTGEN GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) 44 yaşında corona virüsten ölen bir erkek vakanın akciğer röntgen fotoğraflarını yayınladı.

Röntgen filmlerinde akciğerlerin çevresindeki sıvının nasıl zamanla daha belirgin ve yoğun bir hale geldiğini gözler önüne seriyor.

Çin vatandaşı hastanın yaklaşık iki hafta boyunca ateş ve öksürükten şikayetlerinin ardından sonra 25 Aralık 2019'da hastaneye kaldırıldığı verilen bilgiler arasında. Doktorlar hastada ilk olarak zatürre ve akut solunum sıkıntısı sendromu teşhisinde bulundu.

Hasta tedavi edilmesine rağmen 1 hafta sonra corona virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Corona virüs hastalarının çoğunda ters bir çember işareti belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Akciğerlerin alt köşelerindeki beyaz lekeler virüs ün varlığını gözler önüne seriyor.

Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.