06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:14

Dünya'da en fazla Kovid-19 vakasının ve virüs kaynaklı ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 2 milyon 982 bin 928 vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 569 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin güney eyaletlerinden Florida'da vaka sayılarında patlama yaşanırken, ülkede bir başka kabus daha patlak verdi.

Florida Sağlık Dairesi (DOH), Hillsborough'da yaşayan bir kişinin "Naegleria fowleri" kaptığını açıkladı.

Tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor.

Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

Milliyet'in haberine göre, Florida Sağlık Dairesi, bu vakada hastalığın nasıl bulaştığını ve hastanın durumu hakkında ayrıntı vermedi.

Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

Ancak enfeksiyonun ölümcül olması nedeniyle DOH, Hillsborough bölgesinde yaşayanlar için uyarı yayımladı, çeşmeler, göl, nehir, yapay göl ve kanallar gibi su kaynaklarında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

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Enfeksiyonunun Temmuz, Ağustos ve Eylül'de görülmesi olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Burunlarına Naegleria fowleri kaçan kişilerde yüksek ateş, mide bulantısı, kusma, boyun tutulması ve baş ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Hastalar genellikle bir hafta içinde ölüyor.

DOH, hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeniyle bu belirtilerin görüldüğü kişilerin acilen sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

Açıklamada, "Unutmayın, bu hastalık çok nadir görülüyor. Etkili bir önleme stratejisiyle güvenli bir yüzme sezonu geçirilmesinin sağlanması mümkün" denildi.

ABD'de 2009-2018 yılları arasında 34 vaka kayıtlara geçti.

Bunlardan 30'unun yüzme amaçlı olarak girilen sulardan, üçünün buruna mikroplu su çekilmesinden ve birinin de bahçede çeşme suyuyla doldurulan su kaydırağından kaynaklandığı açıklandı.

Kaplıcalarda ve iyi klorlanmamış havuzlarda da görülüyor

Uzmanlar, hızla beyin dokusunu yok eden Naegleria fowleri'nin jeotermal sularda ve iyi klorlanmamış havuz sularında da bulunabileceğini söylüyor.

Naegleria fowleri'nin yutulması halinde hastalığa yol açmadığı belirtiliyor.