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Dünya

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti.

15 Şubat 2020 Cumartesi18:32 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 18:32

Kovid-19'un görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 1527 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1523'ü Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Fransa'da, biri Japonya'da ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 66 bin 492, Hong Kong'da 56 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 18 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

"Japonya 337, Singapur 67, Tayland 34, Güney Kore 28, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1"

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