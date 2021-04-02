Koronavirüsün ilacını bulduklarını iddia etmişlerdi... İşler umdukları gibi gitmedi!

AA 02 Nisan 2021 Cuma 08:05 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 08:05

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kamu Sağlığı Bakanı Jean Louis Rakotovao, aşıya erişim öncesinde atılacak çok fazla adım olduğunu ancak en azından programa kayıt olarak önemli bir adımı attıklarını söyledi.

Daha önce aşı yerine kendi geliştirdiği bitkisel Covid Organics'i (CVO) kullanacağını duyuran ülke, ürettiği ilacı şimdiye kadar çok sayıda ülkeye gönderdi.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü, geçen yıl, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics'i" geliştirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Covid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Hint Okyanusu'nun batısında yer alan Madagaskar'da, şimdiye kadar 24 bin 426 kişi Kovid-19'a yakalanırken 418 kişi virüsten ötürü hayatını kaybetti.