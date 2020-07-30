star.com.tr 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:48

Felix Byamukama isimli kişi, koruma altında bulunan yaşam alanına girerek 25 yaşındaki gorili öldürdüğünü itiraf etti.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi'ne (UWA) göre Byamukama daha önce verdiği ifadede, gorilin kendisine saldırdığını ve kendini korumak için hayvanı öldürmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

17 dağ gorilinin lideri olduğu belirtilen Rafiki 1 Haziran'da kaybolmuş, ertesi gün kanlar içindeki cesedi bulunmuştu.

Otopsi sonunda, Rafiki'nin iç organlarının kesici bir aletle delindiği belirlenmişti.

Rafiki’nin insanlara alışkın olduğu belirtilirken, otopsi sonucunda iç organlarına giren sivri bir obje ile öldürüldüğü sonucuna varılmıştı. Byamukama’ya 11 yıl hapis cezası verilmesi, UWA tarafından memnuniyetle karşılandı.

UWA yaptığı açıklamada, "Bu, yaban hayatını öldüren diğer insanlara örnek olmalı. Eğer bir insan yaban hayatını öldürürse, hepimiz kaybederiz, bu nedenle her insandan şimdiki ve gelecek nesiller için yaban hayatını koruma çabalarımızı desteklemesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Nesli tükenmekte olan ve toplam sayılarının 1000 olduğu tahmin edilen dağ gorillerinin yaklaşık yarısı Uganda'da bulunuyor.

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