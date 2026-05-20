İşgalci İsrail'de yolsuzluk davalarıyla yargılanan soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugünkü duruşması bir kez daha iptal edildi. Mahkeme, soykırımcı Netanyahu'nun avukatının sunduğu diplomatik ve güvenlik gerekçelerini kabul ederek duruşmayı düşürdü. İran'a yönelik askeri operasyon planlamaları nedeniyle arka arkaya güvenlik toplantıları düzenleyen soykırımcı Netanyahu, yolsuzluk davalarından sürekli olarak erteleme veya iptal kararları aldı.

AVUKAT HADAD'IN İPTAL TALEBİ MAHKEMEDE KABUL GÖRDÜ

Haaretz gazetesinin haberine göre, soykırımcı Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye talepte bulunduğu bildirildi.

Mahkeme, Haddad'ın sunduğu yazılı ve sözlü gerekçelere itiraz etmedi ve iptal talebini kabul etti.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün yapılan yolsuzluk duruşmasının bitiş saati, "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle planlanandan erkene alınmıştı.

İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin son iki günde peş peşe güvenlik toplantıları gerçekleştiren soykırımcı Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmaları iptal edilmiş ya da erken sona ermişti.

SOYKIRIMCI NETANYAHU 3 AYRI DOSYADA RÜŞVET VE DOLANDIRICILIKLA YARGILANIYOR

Soykırımcı İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan soykırımcı Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Soykırımcı Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.