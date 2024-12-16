Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) işgal altında tutulan Tel Rıfat, Münbiç, Deyrizor kentlerinden attığı terör örgütü PKK/YPG, Ayn El Arap, Rakka ve Haseke'de de köşeye sıkıştı. Halk ayaklanmalarıyla hakimiyet sorunu yaşayan örgütün yardımına koşan ABD ordusu, Ayn el Arap'a konuşlanmaya başladı.

Terör örgütünün sözde özerk yönetimi tüm kurum binalarında yeni Suriye bayrağının asılacağını duyurmuştu; ancak o binalarda ABD bayrağı dalgalanmaya başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Ayn el Arap'taki sözde yönetim binalarına ABD bayrakları çekildi. ABD bayrakları kent genelinden görünmesi amacıyla terör örgütü binalarının çatılarına dikildi. ABD, havadan gelecek tehlikeler için de bayrağını teröristlere kalkan yaptı.

DEM'Lİ VEKİLDEN TSK'YA İFTİRA

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde DEM Parti Milletvekili Özgül Saki skandal ifadeler kullandı. Saki'nin "Siz bugün IŞİD'cilerle kol kolasınız. IŞİD ve El Kaide'yle birlikte siz iş tutuyorsunuz. İsrail'in Filistin Gazze'deki konumunu eleştirenler Rojava'da aynı politikaları uyguluyorlar" sözleri büyük tepki topladı.

RUSLARIN ÇEKİLDİĞİ ÜSLERE YERLEŞTİLER

ABD ordusu, Rusya'nın çekildiği Ayn el Arap ve çevresinde bulunan üslerde konuşlanmaya başladı. ABD güçlerinin Sarrin ve Ayn İsa'ya sevk edildiği öğrenildi. ABD ordusuna ait Oshkosh M-ATV zırhlı araçlardan oluşan konvoyun Rus üslerine gidişi görüntülendi.