Kosova, ABD'nin sınır dışı edeceği göçmenlere talip oldu: İşbirliği yapmaya hazırız

Kosova Hükümeti Basın Ofisinden yerel basına yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü ve geçici yerleştirilmesi talebiyle ilgili, Kosova'nın belirlenen koşullar doğrultusunda işbirliğinde bulunabileceği kaydedildi.

Göçmenlerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesinin kolaylaştırılması amacıyla Kosova'nın bir yıl boyunca 50 kişiye kadar ev sahipliği yapabileceği belirtilen açıklamada, "Hükümet, önerilen bir listeden hukuk devleti ve kamu düzeniyle ilgili belirli kriterleri karşılayan bireyleri seçme olasılığıyla birlikte bu sürece dahil olmaya hazır olduğunu bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, ABD'nin Kosova'nın sarsılmaz müttefiki olmaya devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan, Kosova, 2027'den itibaren geçerli olacak şekilde 300 kişilik hapishane hücresini 10 yıllığına Danimarka'ya kiralayacak. Kosova'ya nakledilecek hükümlülerin çoğunluğu, Danimarka vatandaşı olmayan, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik ve cinayet gibi suçlar işleyen "üçüncü ülke vatandaşları" olacak. Kosova, anlaşma kapsamında 210 milyon avro alacak.

Ayrıca Kosova hükümeti, İngiltere tarafından iltica talepleri reddedilen sığınmacılar için ülkede "geri gönderme merkezleri" kurulmasına yönelik teklifi görüşmeye istekli olduğunu bildirmişti.

