Kosova Başbakanı Albin Kurti, Priştine'de Türkçe eğitim veren okulu ziyaret etti

Başbakan Kurti, Kosova'da Türkçe eğitimin kabul edilişinin 72. yıl dönümü vesilesiyle başkent Priştine'de Türkçe ve Arnavutça eğitim veren "Elena Gjika" İlkokulunu ziyaret etti.

Kurti'ye ziyaretinde Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan eşlik etti.

Kosova'da çok dilliliğin böylesine uzun bir geleneği olmasından ve çocukların ana dillerini öğrenme fırsatı bulabilmesinden gurur duyduğunu belirten Kurti, "İnsanların birbirleriyle iletişim kurma imkanı bulabildiği uluslararası akımlar ve ülke dayanışması avantajlarından hem bireyler hem de devlet yararlanır ancak birbirimizin dilini öğrenmeden önce kendi ana dilimizden emin olmalıyız çünkü en iyi eğitim, ana dilde yapılan eğitimdir." ifadelerini kullandı.

Kurti ayrıca Kosova'nın 2022-2026 eğitim stratejisinde, ders kitaplarının ve diğer materyallerin Türkçe ve ayrıca Kosova'da yaşayan diğer çoğunluk olmayan toplulukların dillerinde hazırlanması için çeşitli desteklerin bulunduğunu söyledi.

Okulun müdür yardımcısı Agnesa Globoder, Kosova'da Türkçe eğitimin sıkı çalışma, özveri ve desteklerle başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak "Türk toplumundan 19 öğretmenimiz ve ilkokul öncesi sınıflardan dokuzuncu sınıfa kadar 198 öğrencimiz var. Ayrıca Türk toplumunun eğitimine devam ettiği Sami Frashëri Lisesinde ve ardından yurt dışında veya Kosova'da eğitim için dersler devam ediyor." dedi.

- KOSOVA'DA TÜRKÇE EĞİTİMİ 72 YAŞINDA

Eski Yugoslavya döneminde, 1951 yılında alınan kararla Kosova topraklarında yaşayan Türk topluluğu için Türkçe derslerin görüleceği sınıflar açılmasına karar verilmişti.

1951-1952 eğitim-öğretim yılında, Türkçe öğrenim görmek için ilköğretim ve liselere kayıt alınmaya başlanmış ve Prizren, Priştine, Gilan, Mitroviça ve İpek şehirlerinde ayrıca Mamuşa ve Dobırçan köylerinde ilk Türk ilköğretim okulları açılmıştı.

1955-1956 eğitim-öğretim yılına gelindiğinde, sekiz yıllık 12 ilköğretim okulunda Türkçe eğitim için ayrılan 109 sınıfta 3 bin 558 öğrenci ve 134 öğretmen bulunuyordu.

Kosova'da Türkçe eğitim, öğrenci sayısı son yıllarda azalmış olsa da bugün Prizren, Priştine, Mamuşa, Mitrovica, Vıçıtırın, Gilan ve Dobırçan bölgelerindeki okullarda devam ediyor.

Ayrıca Priştine ve Prizren Üniversitelerinde, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Türkçe bölümler mevcut.