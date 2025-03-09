Kosova Başbakanı Kurti'den Sırbistan'a suçlama

Başbakan Kurti, Kosova Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rasic ile düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan'ın seçime müdahalesinin, Kosova'nın demokrasisine ve egemenliğine yönelik olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, devlet ve devlet dışı tüm Sırp aktörlerini Kosova'daki seçimlere müdahil olmaya teşvik ettiğini belirten Kurti, "Bu müdahale, Sırp ve Sırp olmayan topluluk milletvekillerinin seçilmesini etkileyerek, onların, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hükümeti, istihbaratı ve organize suç ağlarının tam kontrolü altında olmalarına neden olmuştur." dedi.

Kurti, Sırbistan'ın devlet mekanizmasının, Bakan Rasic dahil Sırp Listesi'nin rakibi Sırp partilerini, Roman ve Aşkali topluluklarının seçmenlerini tehditlerle baskı altına almak için olağanüstü çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Aldıkları tehditler nedeniyle tüm Sırp siyasi partilerinden bazı temsilcilerin seçim yarışından çekilmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Kurti, "Kurumlarımızın bu olaylarla ilgili kanıtları bulunmaktadır, ancak Sırp vatandaşların gizliliği ve güvenliği açısından bu kanıtların kamuoyuna açıklanması uygun değildir." diye konuştu.

Albin Kurti, tüm müdahalelere rağmen Sırp seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'sinin, Sırp Listesi dışında başka partilere oy verdiğini ve seçimlerin, Kosova'daki Sırplar arasında siyasi çoğulculuğun doğmakta olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan seçimi, Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonunun 100'den fazla görevlisinin de aralarında bulunduğu 18 binden fazla gözlemci izlemiş, söz konusu misyon da Sırbistan'ın seçime müdahale ettiğini bildirmişti.