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Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Türk askerlerinin iftarına katıldı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının organize ettiği iftara katıldı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 03:52 - Güncelleme:
Kosova Cumhurbaşkanı Türk askerlerinin iftarına katıldı
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Türk Temsil Heyet Başkanlığının Prizren şehrinde konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen geleneksel iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Osmani'nin yanı sıra Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, iftardan önce Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel'den Türk askerlerinin Sultan Murat Kışlası'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İftar yemeğinin ardından, Cumhurbaşkanı Osmani, Büyükelçi Angılı ve Albay Karamürsel ramazan ayının değerlerine ilişkin birer konuşma yaptı.

Osmani, Türkçe gerçekleştirdiği konuşmasında konukların ramazan ayını kutladı ve birlik beraberlik mesajları verdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devraldı.

  • Vjosa Osmani
  • KFOR iftarı
  • Türk Temsil Heyeti

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