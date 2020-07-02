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Dünya

Kosova Dışişleri Bakanı Stublla'dan Türkiye'ye teşekkür

Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Meliza Haradinaj Stublla, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede Kosova'ya yönelik destek ve tıbbi yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

IHA02 Temmuz 2020 Perşembe 09:15 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 09:19
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Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı makamında kabul eden Dışişleri Bakanı Stublla’nın, pandemi sırasında Kosova’ya tıbbi yardım gönderen Türk devletine şükranlarını ifade ettiği belirtildi. 

Dışişleri Bakanı Stublla’nın görüşmede, Kosova’nın devlet olarak ilerlemesinin tüm süreçlerinde Türkiye’nin desteğinden dolayı şükranlarını ilettiği ve Büyükelçi Sakar’a Kovid-19 salgınına karşı mücadelede, Türk devletinin desteği ve tıbbi yardımları için teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca Türkiye’nin Kosova’dan bir sonraki liderliği aldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nde (SEECP) gündemin ve önceliklerin uyumlaştırılması konusunun da ele alındığı belirtildi.

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