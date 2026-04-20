Dünya

Kosova, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etme kararı aldı

Kosova hükümeti, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etme kararı aldı.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun terör örgütü ilan edilmesine yönelik karar alınması görüşüldü.

Karar taslağını hükümete tanıtan Kosova Başbakanı Albin Kurti, söz konusu taslağın İran Devrim Muhafızları Ordusunun Kosova Cumhuriyeti'nde terör örgütü olarak ilan edilmesi için hukuki ve stratejik temeli ortaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Kurti, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, terörizmi ve organize şiddeti dış politikanın bir aracı olarak kullanan, bölgesel ve küresel istikrarsızlığa katkıda bulunan bir yapı olarak tanımlanmıştır. Kosova, bu karar aracılığıyla uluslararası güvenliğin, demokratik değerlerin ve insan haklarının korunmasına yönelik tutumunu güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurti, ülkesinin terörizme karşı ortak mücadelede stratejik müttefiklerinin yanında yer aldığını bu kararla birlikte açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Yapılan oylamada öneri kabine üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

İran, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

  • Kosova hükümeti
  • İran Devrim Muhafızları
  • terör örgütü

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
