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Dünya

Kosova polisinden Sırbistan'a ait kurum hakkında karar

Kosova polisi, ülkenin kuzeyindeki Mitroviça'da bulunan ve Sırbistan'a ait Vergi Dairesinin ofisini kapattı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Kosova polisinden Sırbistan'a ait kurum hakkında karar
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Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, basına yaptığı açıklamada, söz konusu binanın, Sırbistan Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Dairesi'nin ofisi olarak çalıştığından şüphelendiklerini belirterek, bunun üzerine binada arama gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Elshani, binada yapılan aramada şüphelerini doğrulayan deliller topladıklarını vurgulayarak, binadan herkesin çıkarıldığını ve ofisin kapatıldığını söyledi.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumunda olan Sırp Listesi ise söz konusu ofisin kapatılmasına yazılı açıklamayla tepki göstererek, yaşananlardan Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi sorumlu tuttu.

Kurumda 80 kişinin çalıştığı belirtilen açıklamada, çalışanların hiçbirinin gelirsiz kalmayacağı konusunda güvence verildiği kaydedildi.

Kosova polisi, son dönemde özellikle ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait birçok kurumun ofislerini kapatmıştı.

Bu arada, Kosova ile Sırbistan'ın son dönem farklı konularda karşı karşıya gelmesi, iki ülke ilişkilerinin yeniden gerginleşeceği yönünde endişe oluşturuyor.

Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi, iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.

  • Kosova polisi
  • Mitroviça Vergi Dairesi
  • Sırbistan ofis kapama

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