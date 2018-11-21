Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kosova Sırbistan’a uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisini yüzde 100’e çıkarma kararı aldı

Kosova Bakanlar Kurulu, Sırbistan’a uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisini Sırbistan’ın Kosova’ya düşmanca politikalar yürütmesi sebebi ile yüzde 100’e çıkardı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sırbistan’ın Kosova’ya düşmanca politikalar yürütmesi sebebi ile Kosova Bakanlar Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Sırbistan’a uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisini yüzde 100’e çıkarma kararı aldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Endrit Shala’nın Sırbistan ve Bosna Hersek’ten ithal edilen malların vergi oranının yüzde 100’e çıkarılma önerisi kabine üyeleri tarafından kabul edildi.
 
DİYALOG KESİLDİ
 
Bakan Shala, Kosova ve Metohiya yazan tüm ürünlerin piyasadan toplatılmasını istedi. Shala’nın önerilerinin destekleyen Başbakan Ramush Haradinaj ise Kosova ve Sırbistan arasındaki, CEFTA Anlaşması’nın işlevselliğini kaybettiğini söyledi. Haradinaj vergi kararının hemen yürürlüğe gireceğini de belirtti.
 
Kosova’nın bu kararının sebepleri arasında ise ülkenin Interpol’e üyelik başvurusunun reddedilmesinde Sırbistan’ı suçlu bulmasının da etkili olduğu kaydedildi.
 
Sırbistan ise gümrük vergisi oranının düşürülmemesi halinde iki ülke arasında diyaloga devam edilmeyeceğini açıkladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA