Kosova ve Sırbistan arasında büyük gerilim! ''Türkiye müdahale edebilir''

Dünya, Kosova-Sırbistan hattında yaşanan gerginliği endişeyle izledi. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyulmuştu. Yaşanan gerginlik nedeniyle Kosovalı Sırpların sınırları kapattığı öğrenilmişti. Gece saatlerinde patlak veren olayın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" ifadelerini kullanmıştı. Bölgede yaşanan gelişmeleri Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin Sabah'a değerlendirdi.

HER AN BİR ŞEY ÇIKABİLİR

"Hem Sırbistan hem de Rusya bu işi biraz abarttılar." diyen Pekin, Dün Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." sözlerini hatırlatarak "Özellikle kuzeydeki sınırlar arasında olay büyüdü ve çatışma çıktı. Bu tamamen Kosova'nın iç konusu...Olayın çıktığı yer Türklerin yaşadığı bölgelere de yakın. Orada Boşnaklar da var." ifadelerini kullandı.

Büyük bir provokasyon çıkmasının bölgede önemli sorunlara neden olabileceğini ifade eden Pekin, "Burada her an bir şeyler çıkabilir, bazı ülkeler sorun çıkarabilir" diye konuştu.

BÖLGE ÇIBAN BAŞI

Pekin, "Almanya'nın Batı Balkanlar'ın AB'ye alınması gibi bir çalışması var. "Sırbistan her çıkan olayda eski Yugoslavya'nın varisi olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Kosova tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Birçok ülke kabul etti. Ancak Sırbistan, Kosova'da yaşayan Sırpların ilişkilerinden bahsediyorlar. Bölge çıban başı, küçük bir ülke zaten" sözlerini kullandı.

Pekin, Sırpların her zaman bu olayları çıkardığını dile getirirken, Kosova'nın kendi hakkı olduğunu bağımsız devlet ise mutlaka o bölgede yaşayanların kendi kimliğini taşıması gerektiğini belirtti. Yaşananların biraz abartılı olduğunu söyledi.

HER AN PATLAYABİLİR

NATO Kosova Gücü'ne dikkat çekerek "Burada bir çatışma çıkması çok zor" değerlendirmesinde bulunan Pekin, "Balkanlar bölgesi her zaman sorun çıkaracak bir bölge. Batı balkanlar her zaman ateş hattında kalabilir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki düşmanlıkların azaltılması ve bir birliğin sağlanması gerektiğini söylerken "Birinci Dünya Savaşı gibi, aynı şeyler her zaman olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Pekin sözlerini, "Bu bölge Kosova olabilir, Bosna Hersek olabilir. Hırvatlar'ın arkasında Almanlar var. Bosna da da önemli gelişmeler oluyor." şeklinde sürdürdü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın bazı şeyleri kendine göre yapmak istediğini bölgenin her an patlayabileceğini belirtti.

KUTUPLAŞMA VAR MI?

Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana Rusların, Güney Slavları ve din olarak da Ortodoks olanları koruduğunu belirten Pekin, Donetsk'te olduğu gibi (Burada da Rusça konuşanları koruyoruz dediği gibi) bu bölgede de benzer durumlar olabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE ARABULUCU OLUR MU?

"Türkiye arabulucu da olur doğrudan müdahale de eder. Daha önce müdahale etti" diyen Pekin, bölgede Türklerin de olduğuna dikkat çekerek "Arnavutluk, Bosna Hersek bizim arka bahçemiz gibi" ifadelerini kullandı.

Pekin, "O bölge aynı zamanda Avrupa'ya giden karayolumuz" sözlerini kullanırken Türkiye, güç de gönderir, karışmak zorundan da kalabilir." dedi. Türkiye'nin orada çıkan olaylardan mutlaka etkileneceğini belirtti.

Pekin, Erdoğan'ın Sırbistan lideri ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtirken Soçi'de yapılanacak Putin görüşmesine de dikkat çekti. Kosova-Sırbistan geriliminin burada gündeme gelebileceğini ifade etti. Pekin, "Batı Balkanlar dediğimiz bölgede çıkacak bir çatışma, Ukrayna savaşı devam ederken AB'yi de zor durumda bırakır" ifadelerini kullandı. Pekin, Türkiye'nin gerilimi yumuşatmak için adımlar atması gerektiğini belirtti.