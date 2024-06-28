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Dünya

Kosova'da hükümet TikTok uygulamasını yasaklama kararı aldı

Kosova hükümeti, 'siber güvenlik' endişesiyle Çinli merkezli sosyal medya platformu TikTok'un devlet kurumlarında kullanımını yasakladı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 17:35 - Güncelleme:
Kosova'da hükümet TikTok uygulamasını yasaklama kararı aldı
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Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, TikTok'un tüm devlet kurumlarında yasaklanması oylandı. Kararı hükümete sunan Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, uygulamanın "siber güvenliği arttırmak" amacıyla yasaklandığını söyledi.

Yasağın gerekçelerini sıralayan Dobra, "İçişleri Bakanlığı, siber güvenliği artırmak amacıyla Kosova Cumhuriyeti hükümetine TikTok sosyal ağ uygulamasının ve tüm hizmetlerinin, kamu kurumlarının sahip olduğu ve yönettiği tüm devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarında kurulumunu, kullanımını ve çalışmasını yasaklamasını tavsiye ediyor" dedi.

TÜM KAMU GÖREVLİLERİ YÜKÜMLÜ

Devlet kurumlarının TikTok sosyal ağ hizmetlerinin çalışmasının durdurulması için gerekli teknik kısıtlamaları getirmesi gerektiğini belirten Dobra, tüm kamu görevlilerinin TikTok uygulamasını ve kurulum dosyalarını resmi cihazlardan kaldırmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

ÖNERİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Dobra, alınan kararın ülkenin Siber Güvenlik Kanunu ve müttefik ülkelerin aldığı tedbirlerle uyumlu olduğunu belirtirken, önerinin, tüm kabine üyeleri tarafından kabul edildiği aktarıldı.

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