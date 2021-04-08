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Dünya

Kosova'da Nisan ayında şaşırtan kar

Kosova'da ilkbaharda yağan kar şaşırttı. Ülkedeki kar yağışı Prizren'deki sokak ve caddeleri beyaza bürüdü.

DHA08 Nisan 2021 Perşembe 09:54 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 09:54
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Kosova ilkbaharda ani sıcaklık düşüşüyle karşı karşıya kaldı. Ülkede etkili ola kar yağışı sonrası Prizren kentindeki caddeler beyaza büründü. Kentte kartpostallık manzaralar oluştu. Okulların tatil olması nedeniyle kar yağışını fırsat bilen çocuklar da karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte Prizren'deki tarihi Taş köprü ve Osmanlı döneminden kalma Sinan Paşa Camii karlarla kaplandı. Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye kadar inmesi beklenirken, termometrele gündüz ise 4 dereceyi gösterdi.

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