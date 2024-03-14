İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2024 Perşembe / 5 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1366
  • EURO
    35,136
  • ALTIN
    2235.15
  • BIST100
    8883.52
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kosova'da 'para birimi' meselesinde başbakan, ülkede Sırp dinarının yasaklanmasını görüştü
Dünya

Kosova'da 'para birimi' meselesinde başbakan, ülkede Sırp dinarının yasaklanmasını görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkede Sırp dinarı kullanımını 'dolaylı' olarak yasaklayan Kosova Merkez Bankasının (BQK) yeni yönetmeliğini görüşmek üzere ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 22:25 - Güncelleme:
Kosova'da 'para birimi' meselesinde başbakan, ülkede Sırp dinarının yasaklanmasını görüştü
ABONE OL

Kosova Hükümet binasında iki saatten fazla süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Escobar, Kurti'nin kendisine Sırp dinarı konusuna ilişkin bazı önerilerini dikkate alacağına dair söz verdiğini söyledi.

BQK'nın yeni yönetmeliğinin Kosova'daki Sırpların hayatını zorlaştırdığını ve ABD'nin bundan endişe duyduğunu belirten Escobar, "BQK'nın dinarla ilgili kararı bu ülkenin bazı vatandaşları için sıkıntı yarattı, endişeliyiz. Derhal ele alınması gereken acil bir insani sorun olan bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Escobar, gazetecilerin ABD'nin Kosova-Sırbistan ilişkilerindeki "dengesiz yaklaşımı" hakkındaki sorusuyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Avrupa Konseyi adaylığınızı destekledik, kuzeydeki seçimler de dahil olmak üzere demokratik süreçlerinizi destekledik. 24 Eylül'den sonra yanınızda olduk, size Javelin verilmesi kararı aldık, bunun nasıl dengesiz olduğunu bana açıklayın. Yaptığımız her şey Kosova içindi ve yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Kosova'nın endişelerimizi dinleyeceğini umuyoruz."

Escobar, Sırbistan ile diyalog sürecinde haftaya yapılacak toplantıda Kosova Hükümeti'nin esnek olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

KOSOVA MERKEZ BANKASININ "AVRO" KARARI

BQK'nın ülkedeki nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasında zaman zaman yaşanan krizlere bir de "para birimi" meselesi eklendi.

Avro, Kosova'da 2002'den bu yana tek resmi para birimi olsa da ülkede Sırpların çoğunlukta bulunduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor, bu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da Sırp dinarıyla ödeniyordu.

BQK'nin yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımı da "dolaylı" olarak yasaklandı.

Sırbistan, Kosova'nın bu kararla ülkedeki Sırpların istikrarsızlaştırılmasının ve ülkeden kovulmasının amaçlandığını savunurken, Batılı ülkeler, BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulundu. BQK'nin söz konusu kararı Kosovalı Sırplar tarafından da protesto edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.