Kosova'da Sırbistan için casusluk yapan AGİT çalışanına hapis cezası

Kosova'da uzun süredir gündemde olan casusluk davası sonuçlandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde görev yapan Jelena Dukanovic, Sırbistan istihbaratına hassas bilgiler sızdırdığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Kosova-Sırbistan ilişkilerinde yeni bir gerilim noktası olarak öne çıktı.

HAKİM BEQİRİ'DEN DUKANOVİC'E 6 YIL HAPİS CEZASI

AGİT çalışanı Dukanovic'in tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Temel Mahkemede yapıldı.

Kararı okuyan hakim Rrahman Beqiri, Dukanovic'in BIA ile işbirliği yaparak Kosova'nın güvenliği ve kurumlarıyla ilgili hassas bilgileri iletmekten suçlu bulunduğunu belirtti.

Beqiri, Dukanovic'in casusluk yapmaktan suçlu bulunduğunu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Tarafların karara 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

BAKAN SVEÇLA'DAN CASUSLUK KARARLILIĞI MESAJI

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da ulusal güvenlik ve anayasal düzeni doğrudan tehdit eden casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi konusunda hiç olmadığı kadar kararlı olduklarını vurguladı.

Sveçla, Dukanovic'in Kosova kurumlarının iç ve hassas belgelerini çıkarıp Sırbistan'daki çeşitli aktörlere dağıttığını kaydetti.

DUKANOVİC ŞUBAT 2025'TE MİTROVİÇA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu arada Dukanovic, Kosova makamlarınca aylarca süren soruşturmanın ardından 28 Şubat 2025'te ülkenin kuzeyindeki Mitroviça şehrinde gözaltına alınmıştı.

AGİT'in Kosova Misyonu, süreci yakından takip ettiklerini ve ilgili makamlarla işbirliği yapmaya kararlı olduklarını bildirmişti.