Kosova'da yerel seçimler tamamlandı

Kosova'da seçmenler, 948 merkezde kurulan 2 bin 625 sandıkta 38 belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için yerel saatle 19.00'a kadar oy kullandı.

Seçimde 206'sı belediye başkanlığı, geri kalanı belediye meclisi üyeliği için toplam 5 bin 626 aday yarıştı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) sitesinden yerel saatle 19.39'da paylaşılan son veriye göre, saat 19.00'a kadar 795 bin 33 seçmenden yüzde 39,26'sı oy kullandı.

KQZ, oy verme sürecinin genel olarak sakin geçtiğini ve seçimlerin seyrini etkileyecek ciddi bir olay yaşanmadığını bildirdi.

Kosovalı Türk siyasi partilerden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP), Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) ve Mamuşa Halk Hareketi (MHH), ülkenin çeşitli bölgelerinde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçimlerde yer aldı.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına başlanırken, resmi olmayan ilk sonuçların KQZ tarafından gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Belediye başkanlarının bu turda seçilebilmesi için belediye seçmeninin yüzde 50 artı 1'inin oyunu alması gerekiyor. Aksi takdirde, 4 hafta sonraki pazar günü en çok oy alan iki aday arasında seçimin ikinci turu yapılacak.

Öte yandan, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede yapılan seçimler, son yıllarda bölgede Sırp ve Arnavut toplulukları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Balkan ülkesi Kosova'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.