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Dünya

Kosova'daki gerginliğin taraflarına BM'den çağrı: Nefret söyleminden kaçının

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimle ilgili taraflara 'ihtilaf çıkaran ve nefret dolu söylemlerden kaçınmaları' gerektiği çağrısında bulundu.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:11 - Güncelleme:
Kosova'daki gerginliğin taraflarına BM'den çağrı: Nefret söyleminden kaçının
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BM İnsan Hakları Konseyinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "(Kosova'da) Onlarca barış gücü askeri ve protestocunun yaralanmasıyla neticelenen son şiddetli eylemlerden endişe duyuyoruz. Kosova'da yaşayan herkesin insan hakları korunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Tüm aktörlere "kamu işlerine katılma hakkının kullanılmasına elverişli bir ortam oluşturulması ve ihtilaf çıkaran, nefret dolu söylemlerden kaçınmaları" çağrısı yapıldı.

PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı. Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Bu arada, bölgede 26 Mayıs'ta başlayan gösteriler bugün de devam ediyor.

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