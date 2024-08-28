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Dünya

Kosova'daki Türk askerinin eğitime desteği sürüyor! Törenle hizmete açıldı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinde oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle hizmete açıldı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Kosova'daki Türk askerinin eğitime desteği sürüyor! Törenle hizmete açıldı
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Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, gençlere ve eğitime yapılan yatırımın aslında geleceğe yapıldığını söyledi.

Kosova'nın geleceğine katkı sunmayı sürdürmek istediklerini belirten Angılı, Mimar Sinan'ın adını taşıyan okulda robotik kodlama sınıfının açılmasının isabetli olduğunu sözlerine ekledi.

Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Tahiri ise robotik sınıfın açılmasını, bir başarı hikayesi olarak nitelendirdi.

Tahiri, bu projeden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Türk Temsil Heyet Başkanı Sağlam da Kosova'da barışı destekleme harekatının yanında toplumsal hayata dokunan çok sayıda projeler gerçekleştirdiklerini ve bunları sürdüreceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından davetliler, robotik kodlama sınıfının açılış kurdelesini kesti ve sınıfı gezdi.

Faaliyetine 1946'da başlayan teknik okul, 1992'den bu yana "Mimar Sinan" ismiyle hizmet veriyor.

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılından itibaren ülke genelinde çeşitli alanlarda 375 adet proje gerçekleştirdi.

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